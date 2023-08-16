Окупаційна влада Криму запропонувала запровадити штрафи за фото та відео роботи ППО

Про це пише "Крим Реалії".

Зазначається, що з фізичних осіб пропонують стягувати до 30 тисяч рублів, з держслужбовців – до 100 тисяч, а з компаній – до 300 тисяч рублів. Натомість пропозицію мають розглянути на рівні парламенту РФ.

"Раніше призначений РФ глава Криму Сергій Аксьонов заявив про плани посилити відповідальність за поширення фото та відеозаписів розташування та роботи військових та стратегічних об'єктів, ППО та інших оборонних систем, а також "результатів терористичних атак, здійснених київським режимом", - нагадали у повідомленні.