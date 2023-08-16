У міноборони РФ заявили про збиття українського БПЛА над Кримом
У середу, 16 серпня, міністерство оборони Росії заявило про збиття нібито українського безпілотника, який намагався атакувати окупований Крим
Про це повідомляє міноборони РФ у telegram.
"Сьогодні близько 11 години припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку одним безпілотним літальним апаратом літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російськими засобами ППО безпілотник було виявлено та знищено над територією Криму.
- У середу, 16 серпня, міністерство оборони Росії заявило, що Україна, на їхню думку, атакувала трьома безпілотниками об'єкти в Калузькій області РФ.
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