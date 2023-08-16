У міноборони РФ заявили про збиття українського БПЛА над Кримом

Про це повідомляє міноборони РФ у telegram.

"Сьогодні близько 11 години припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку одним безпілотним літальним апаратом літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російськими засобами ППО безпілотник було виявлено та знищено над територією Криму.