Окупаційні війська обстріляли селище Тарамчук: пошкоджено житлові будинки та лінії електропередач
Російські окупаційні війська обстріляли селище Тарамчук на Донеччині. Пошкоджено житлові будинки і лінії електропередач, селище знеструмлене
Про це повідомив керівник благодійної місії "Проліска" Євген Каплін.
"Сьогодні близько 6:30 ранку з важкого озброєння було обстріляне контрольоване Збройними силами України селище Тарамчук під Мар'їнкою (Вугледарська ОТГ)", - повідомив він.
Унаслідок обстрілу постраждали будинки мирних жителів, зокрема будинок соціального працівника гуманітарної місії "Проліска", також пошкоджені трансформаторна підстанція, опори і лінії електропередач. Населений пункт повністю знеструмлений.
За його словами, о 9:20 обстріл поновився.
Наразі інформація про точну кількість пошкоджених будинків уточнюється у зв'язку з триваючим обстрілом населеного пункту.
Каплін додав, що для виїзду ремонтних бригад і відновлення електропостачання в селищі необхідні двосторонні письмові гарантії припинення вогню. У зв'язку з цим він нагадав, що попереднього разу, коли селище було обстріляне з артилерії 13 липня 2021 року, отримання таких гарантій з боку не підконтрольної уряду території затягнулося більше ніж на місяць, і весь цей час Тарамчук залишався знеструмленим.
- Нагадаємо, у Луганській області російсько-окупаційні війська обстріляли Щастя, поранивши керівника міської військово-цивільної адміністрації Олександра Дунця.
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