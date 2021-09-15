Окупаційні війська обстріляли вантажівку українських спостерігачів СЦКК

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС в Facebook.

Як зазначається, що вчора, 14 вересня, о 23:15 з боку позицій формувань Російської Федерації обстріляли автомобіль ЗІЛ-131 білого кольору з розпізнавальними знаками СЦКК в районі Шумів.

Обстріл вівся з артилерії калібру 122 мм та міномета 120 мм.

"У результаті цього обстрілу були зафіксовані осколкові пошкодження кабіни, кунга і коліс автомобіля, а також розриви на прилеглій території", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в разі подальшого загострення обстановки Збройні сили України будуть давати адекватну відповідь.

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