Окупаційні війська обстріляли вантажівку українських спостерігачів СЦКК
Російські окупаційні війська на Донбасі порушили режим тиші та обстріляли вантажівку української сторони СЦКК
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС в Facebook.
Як зазначається, що вчора, 14 вересня, о 23:15 з боку позицій формувань Російської Федерації обстріляли автомобіль ЗІЛ-131 білого кольору з розпізнавальними знаками СЦКК в районі Шумів.
Обстріл вівся з артилерії калібру 122 мм та міномета 120 мм.
"У результаті цього обстрілу були зафіксовані осколкові пошкодження кабіни, кунга і коліс автомобіля, а також розриви на прилеглій території", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що в разі подальшого загострення обстановки Збройні сили України будуть давати адекватну відповідь.
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