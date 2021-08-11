Окупаційні війська поширюють фейки про обстріли з боку ЗСУ, аби блокувати роботу КПВВ, - штаб ООС

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

"Українська сторона СЦКК повідомляє про масштабну пропагандистську і дезінформаційну кампанію, яку проводять російсько-окупаційні війська задля розповсюдження фейків про дії Збройних Сил України, виправдання власних знущань над цивільним населенням Донецької і Луганської областей та впливу на хід запланованого на 26 серпня засідання Трьохсторонньої контактної групи", - йдеться в повідомленні.



У пресцентр зазначають, що одна з цілей цієї кампанії – виправдати фактичну заборону для мешканців тимчасово окупованих територій перетину контрольних пунктів в’їзду-виїзду та відвідування території України, де діє українська влада.



"Маріонеткова окупаційна влада так званих «народних республік» має на меті тримати мешканців тимчасово окупованих територій у повній ізоляції. З семи КПВВ повноцінний пропуск здійснюється лише в "Станиці Луганській". На КПВВ "Новотроїцьке" окупанти розблоковують рух тільки для окремих громадян двічі на тиждень", - йдеться в повідомленні.



Так, пропуск через п’ять з семи контрольних пунктів в’їзду-виїзду "Щастя", "Майорське", "Мар’їнка", "Гнутове" та "Золоте" є повністю заблокований збройними формуваннями Російської Федерації.



"Це спричиняє цілий комплекс гуманітарних проблем, підсилює невдоволення серед людей діями окупаційної влади. З метою уникнення відповідальності за свої дії окупанти вдалися до кампанії з дезінформації, яка поєднує здійснення силових та інформаційно-психологічних операцій", - йдеться в повідомленні.



У штабі зауважили, що в ході реалізації силової складової кампанії російсько-окупаційні війська систематично здійснюють обстріли в напрямку населених пунктів Попасна, Новотошківське, Катеринівка, Золоте-4, Новозванівка, у тому числі із застосуванням артилерійських систем, мінометів калібру 120 мм та гранатометів. Зазначається, що наслідком цього є пошкодження цивільної інфраструктури.



Більшість таких обстрілів проти мирного населення здійснюється у вечірній та нічний час доби, коли ризик фіксації порушень патрулями СММ ОБСЄ зведений до мінімуму.



Також повідомляється, що одночасно зі здійсненням обстрілів окупанти проводять дезінформаційну операцію.

"В ході неї вони змушують заляканих постійним терором мешканців тимчасово окупованих населених пунктів вздовж лінії розмежування озвучувати неправдиві тези про нібито обстріли з боку Збройних Сил України. Далі цю інформацію під час псевдобрифінгів на пропагандистських ресурсах поширюють сумнівні персони, які позиціонують себе як "представники" ніким не визнаних фейкових утворень. Саме під час розповсюдження відвертої брехні про обстріли вони заявляють, що блокують роботу КПВВ "з міркувань безпеки", - йдеться в повідомленні.

Штаб наголошує, "фабрикуючи фейкові звинувачення Збройних Сил України в обстрілах, російсько-окупаційні війська намагаються створити вигідний для себе інформаційний шум напередодні запланованого на 26 серпня засідання ТКГ".Зазначається, що такі "пропагандистські схеми, поєднання різних інструментів ведення гібридної війни збройними формуваннями РФ на території України не є новими для Української сторони". Такі кампанії мають шаблонний характер і систематично проводяться окупантами, кажуть українські військові."Вбачаємо за можливе протидіяти ним лише у цивілізований спосіб, поширюючи тільки правдиву інформацію та забезпечуючи максимальну прозорість у діяльності усіх складових Об’єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb