Окупована Херсонщина - це не ізольований Крим, треба вже сьогодні розробляти військовий сценарій деокупації, - нардеп Чийгоз
Народний депутат від Європейської солідарності Ахтем Чийгоз вважає, що треба вже сьогодні розробляти військовий сценарій деокупації окупованої Херсонщини, адже це не ізольований кримський півострів
Політик висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".
"Відмінність Криму від Херсонщини в тому, що Крим був дуже швидко ізольований і це півострів. Але Херсон не півострів, і для того, щоб загальмувати процеси російської окупації, треба вже сьогодні розробляти військовий сценарій, продумувати чітку військову діяльність. Периметр воєнного зіткнення у Херсонській області дуже великий і неможливо таку велику територію перекрити", - зазначив Чийгоз.
Нардеп наголосив, що ми не зможемо "завтра" звинувачувати людей у тому, що вони намагаються влаштувати життя в окупації, й додав, що одними закликами окупацію Херсонщини не зупинити.
"Деякий час люди ще чинитимуть опір окупанту. Але нам треба чітко визначити: або ми допомагаємо місцевому населенню чинити опір росіянам, або ми чекаємо часу для атаки. Всередині окупованої території не буде партизанського руху, адже люди без зброї. І було достатньо людей, які пішли б у Тероборону, але зброї не дали їм", - зауважив Ахтем Чийгоз.
- Міністерство аграрної політики та продовольства повідомило, що на окупованій частині Луганщини, Донеччини, Херсонщини й Запоріжжя росіяни вкрали й вивезли до РФ кількасот тисяч тонн українського зерна.
- Головне управління розвідки МО України повідомило, що у лікарнях на тимчасово окупованих територіях України росіяни знищують обладнання, заповнюють місця своїми пораненими та змушують медиків їх лікувати, унаслідок чого українці не можуть отримати допомогу.
- В ефірі телемарафону розповів голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута розповів, що окупована територія Херсонської області залишається без зв'язку, Держспецзв'язку та Мінцифри займаються вирішенням цієї проблеми.
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