Окупований Севастополь п'є воду із заражених водойм, - ЗМІ
"Головна лікарка міської інфекційної лікарні" Севастополя Інга Матяж повідомила, що в результаті декількох днів боротьби медиків вдалося врятувати життя городянина з діагнозом лептоспіроз
Про це із посиланням на портал АРК передає Еспресо.TV.
Лептоспіроз - гостра інфекційної хвороби, збудником якої є бактерії роду лептоспіра (Leptospira), а основними переносниками - гризуни, включно зі щурами.
Варто зазначити, що даним нечастим захворюванням пацієнт найімовірніше заразився під час купання в річці Чорна або в одному з водоймищ у гори Гасфорта.
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Стояча чи слабо проточна вода - основні джерела поширення лептоспірозу, при цьому захворювання фіксується в Севастополі щорічно вже кілька років поспіль з 2014 року. У минулому році пацієнтом була навіть 11-річна дитина.
"Інфекціоністи Севастополя вимушено закликають усіх утриматися від купання в озерах і річках півострова в ході відпочинку на природі. Примітно що саме з цих водойм здійснюється подача води населенню Севастополя в умовах, коли у місті в силу недбалості "адміністрації" відсутні очисні споруди", - зазначає видання.
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