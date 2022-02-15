Олаф Шольц відмовився робити ПЛР-тест у російських медиків перед зустріччю з Путіним
Після прибуття до Москви для переговорів із президентом РФ канцлер Німеччини Олаф Шольц не став робити російський ПЛР-тест на коронавірус
Про це повідомляє DW.
Після прибуття до Москви у вівторок, 15 лютого, канцлер Шольц відмовився від пропозиції російської сторони зробити йому тест на коронавірус перед зустріччю з президентом РФ Володимиром Путіним. Натомість він вирішив зробити тест у лікаря посольства Німеччини в Москві.
За даними видання, німецька сторона запросила представників органів охорони здоров'я Росії бути присутнім на тестуванні Шольца. Весь комплект, необхідний для проведення тесту, привезли з Німеччини. Сам Олаф Шольц, члени його делегації та супроводжуючі його журналісти - всього 50 осіб - ще до від'їзду з ФРН мали зробити по три ПЛР-тести.
Нагадаємо, сьогодні канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрічається з президентом РФ Володимиром Путіним для обговорення загострення кризи навколо України.
- Під час візиту до Москви 7 лютого президент Франції Еммануель Макрон відмовився здавати ПЛР-тест, бо Париж не міг допустити, що Росія отримає ДНК французького лідера. Саме тому президенти Франції та РФ сиділи за протилежними кінцями столу довжиною близько шести метрів.
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