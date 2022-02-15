Олаф Шольц відмовився робити ПЛР-тест у російських медиків перед зустріччю з Путіним

Про це повідомляє DW.



Після прибуття до Москви у вівторок, 15 лютого, канцлер Шольц відмовився від пропозиції російської сторони зробити йому тест на коронавірус перед зустріччю з президентом РФ Володимиром Путіним. Натомість він вирішив зробити тест у лікаря посольства Німеччини в Москві.



За даними видання, німецька сторона запросила представників органів охорони здоров'я Росії бути присутнім на тестуванні Шольца. Весь комплект, необхідний для проведення тесту, привезли з Німеччини. Сам Олаф Шольц, члени його делегації та супроводжуючі його журналісти - всього 50 осіб - ще до від'їзду з ФРН мали зробити по три ПЛР-тести.



Нагадаємо, сьогодні канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрічається з президентом РФ Володимиром Путіним для обговорення загострення кризи навколо України.



Під час візиту до Москви 7 лютого президент Франції Еммануель Макрон відмовився здавати ПЛР-тест, бо Париж не міг допустити, що Росія отримає ДНК французького лідера. Саме тому президенти Франції та РФ сиділи за протилежними кінцями столу довжиною близько шести метрів.