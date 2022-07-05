Олег Сенцов одружився
Український режисер та експолітв’язень Олег Сенцов вдруге створив сім’ю
Про це повідомив сам Олег Сенцов
Український кінорежисер, сценарист , письменник та громадський активіст Олег Сенцов вдруге одружився. Його дружину звати Вероніка Вельч. Вона є старшим директором з комунікацій в консультативній фірмі зі зв'язків з громадськістю Ridgely Walsh.
"Одружився ", -- лаконічно підписав фото з обраницею на своїй сторінці у facebook генеральний директор кінокомпанії "Край Кінема ", лауреат Премії Сахарова за свободу думки Європарламенту та Національної премії України імені Тараса Шевченка Олег Сенцов.
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