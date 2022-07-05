Олег Сенцов одружився

Про це повідомив сам Олег Сенцов

Український кінорежисер, сценарист , письменник та громадський активіст Олег Сенцов вдруге одружився. Його дружину звати Вероніка Вельч. Вона є старшим директором з комунікацій в консультативній фірмі зі зв'язків з громадськістю Ridgely Walsh.

"Одружився ", -- лаконічно підписав фото з обраницею на своїй сторінці у facebook генеральний директор кінокомпанії "Край Кінема ", лауреат Премії Сахарова за свободу думки Європарламенту та Національної премії України імені Тараса Шевченка Олег Сенцов.

Український режисер та колишній політв'язень Кремля, який зараз захищає Україну, отримав звання штаб-сержанта

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