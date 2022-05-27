Олегу Сенцову присвоїли звання штаб-сержанта

Про це він повідомив у facebook.

"Продовж свого відрядження на Донбас, з’ясувалось, що я почав робити військову кар’єру. Мені присвоєно звання штаб-сержанта (що б це не значило). Погонів ще не маю, тому публікую фото шолома та моєї емочки", - написав Сенцов.

Стрічка "Носоріг" Олега Сенцова за перший тиждень прокату зібрала понад 3,5 млн грн. По 10 гривень з кожного квитка скеровували фонду "Повернись живим".

14 березня Олег Сенцов повідомив, що служить у війську під Києвом.

Пізніше фільм "Носоріг" став першим українським ігровим фільмом, який показує Netflix.

25 травня Олег Сенцов розповів про один день на фронті.

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