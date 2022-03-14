Сенцов став оператором NLAW та воює під Києвом
Український режисер і колишній політв’язень Кремля Олег Сенцов повідомив, що служить у війську під Києвом
Про це він написав у Facebook.
"Вже декілька днів знаходжусь на передовій, куди наш підрозділ перекинули для посилення напрямку, де ворог постійно намагається прорватися до Києва. Х**ачат по нам сильно, але наша арта б'є ще сильніше та точніше", - зазначив Сенцов.
Режисер додав, що навчився будувати бліндаж та жити в окопі.
"Освоїв кулемет і гранатомет, став оператором NLAW, чекаю зустрічі з ординським танком", - підсумував він.
Довідка. NLAW – це переносний протитанковий ракетний комплекс. До України їх почала постачати Велика Британія на початку 2022 року.
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