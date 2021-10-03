"Олександрія" не змогла переграти "Верес" в УПЛ, результати інших матчів 10-го туру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Луцьку, де проводить свої домашні матчі команда з Рівного, було зафіксовано нульову нічию.

"Олександрія" набрала 18 очок та займає п'яте місце. "Верес" з 12 пунктами - восьмий.

Чемпіонат України

10-й тур

3 жовтня

"Верес" - "Олександрія" 0:0

2 жовтня

"Колос" - "Чорноморець" 2:1

Голи: Лисенко, 15, Реннан, 58 - Смирний, 29

"Львів" - "Дніпро-1" 0:1

Гол: Довбик,2

"Ворскла" - "Інгулець" 3:0

Голи: Рангел, 66, Олів'є Тіль, 77, 84

1 жовтня

"Маріуполь" - "Рух" 0:2

Голи: Таллес, 25, Климчук, 37

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