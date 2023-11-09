Олена Зеленська відкрила українську книжкову поличку в бібліотеці ЮНЕСКО
Перша леді України Олена Зеленська відкрила українську книжкову поличку в бібліотеці ЮНЕСКО. Усього відкрито 180 поличок у 42 країнах світу
Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
Зеленська у межах свого проєкту "Українська книжкова поличка" передала бібліотеці ЮНЕСКО українські сучасні видання.
"Проєкт не лише зберігає наше слово, а й підсилює його, щоб про українців знали не тільки з новин, а й з глибоких якісних текстів, досліджень, творів. Можливо, фізично культура не може зупинити ракети. Але поки в народу є його мова, його література, його правдива історія, відображена в цій літературі, його мистецтво й звичаї, цей народ вистоїть. Ми вже це робимо", - наголосила перша леді.
180 українських поличок відкрито вже в 42 країнах світу, вони налічують 45 тисяч книжок.
- У вересні 2022 року повідомлялося, що проєкт "Українська книжкова поличка" функціонує вже у 18 країнах, серед яких країни Європи, Азії, Близького Сходу, а незабаром книжки для українських дітей з’являться і в Африці.
- 4 жовтня того ж року стало відомо, що в чотирьох країнах: Україні, Німеччині, Австрії та Нідерландах - стартував книжковий проєкт для українських дітей Better Time Stories.
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