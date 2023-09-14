Олігарх Дерипаска пропонує подолати технологічну відсталість РФ за допомогою Азії й Африки

Про це він заявив в інтерв'ю РБК, інформує "Економічна правда".

Підсанкційний олігарх вважає, що єдиним способом прискорити технологічний розвиток економіки РФ є інвестиції.

При цьому він заявив, що російському бізнесу важко вкладати гроші, оскільки кредити занадто дорогі через високу ставку Центробанку, а "образ майбутнього розмитий".

"На жаль, у Росії недостатньо на сьогодні капіталу, тому він такий дорогий. По-друге, дуже високі ризики. Ми сильно розбалансували систему останні 12 років.

Для нас єдиний шанс – залучити сюди інвесторів: китайських, індійських, індонезійських, з тієї ж Африки", - стверджує Дерипаска. Він вважає, що "притягти за вуха" їх неможливо, але вони прийдуть, щойно завершиться війна в Україні.

Перед початком війни, за даними Центробанку РФ, іноземний бізнес тримав майже $500 млрд у вигляді прямих інвестицій у російську економіку. Але три чверті цієї суми – близько $379 млрд – були забезпечені країнами з так званого списку "недружніх", вкладення яких припинилися після запровадження санкцій і контрсанкцій.

У видобуток корисних копалин і обробну промисловість – галузі, на які припадає 50% російського ВВП і 40% зайнятості, - умовні "вороги" РФ вклали суму, що дорівнює 20% усіх основних фондів. Ще вища їхня частка в торгівлі (дорівнює 80% основних фондів), фінансах (майже 70%), а також у науково-технічних галузях (40%).

Водночас на Китай припадало $3,3 млрд прямих інвестицій у РФ – або 0,66% від загальної суми, а на Індію – лише $613 млн, або 0,012%.