Олімпіада-2020: 15-річний Середа вийшов у півфінал турніру зі стрибків у воду
Український стрибун у воду Олексій Середа впевнено пройшов до півфіналу Олімпійських ігор
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У кваліфікації в індивідуальних стрибках з 10-метрової вишки Олексій Середа набрав 435,90 балів. Цей результат допоміг 15-річному українцю вийти в півфінал турніру.
Перше місце в кваліфікації посів китаєць Ян Цзянь, його результат - 546,90. Півфінал турніру пройде завтра, 7 серпня.
За 14 змагальних днів Олімпіади-2020 Україна здобула 13 медалей. Золото у категорії до 87 кг виграв борець Жан Беленюк. У ще одного представника греко-римського стилю Парвіза Насібова срібна медаль у вазі до 67 кг. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем виграв плавець Михайло Романчук. Каратистка Анжеліка Терлюга посіла друге місце у ваговій категорії до 55 кг.
Борчиня Алла Черкасова здобула бронзу Олімпійських ігор у Токіо у категорії до 68 кг, а Ірина Коляденко посіла третє місце в категорії до 62 кг. Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета, тенісистка Еліна Світоліна та Людмила Лузан у веслуванні на каное.
Крім цього, щонайменше срібну нагороду Україні гарантував боксер Олександр Хижняк, який вийшов до фіналу в категорії до 75 кг.
- 6 серпня українська каратистка Аніта Серьогіна не змогла кваліфікуватися у півфінал Олімпіади-2020..
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