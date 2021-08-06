Олімпіада-2020: українська каратистка Серьогіна зупинилась за крок від медалі
Українська каратистка Аніта Серьогіна не змогла кваліфікуватися у півфінал Олімпіади-2020
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Каратистка Аніта Серьогіна виступила категорії до 61 кг. У груповому раунді українка посіла 3-е місце і не зуміла кваліфікуватись у півфінал, в який вийшли по 2 кращих каратистки з двох відбіркових груп.
Серьогіна виграла перший бій у перуанки Алехандри Гранде Ріско (6:1). Друга сутичка закінчиласьвнічию з марокканкою Садиною Бтіссам (1:1). Після цього українка двічі програла - єгиптянці Джіанна Лотфі (1:2) і сербці Йованні Прековіч (4:6) .
За 14 змагальних днів Олімпіади-2020 Україна здобула 13 медалей. Золото у категорії до 87 кг виграв борець Жан Беленюк. У ще одного представника греко-римського стилю Парвіза Насібова срібна медаль у вазі до 67 кг. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем виграв плавець Михайло Романчук. Каратистка Анжеліка Терлюга посіла друге місце у ваговій категорії до 55 кг.
Борчиня Алла Черкасова здобула бронзу Олімпійських ігор у Токіо у категорії до 68 кг, а Ірина Коляденко посіла третє місце в категорії до 62 кг. Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета, тенісистка Еліна Світоліна та Людмила Лузан у веслуванні на каное.
Крім цього, щонайменше срібну нагороду Україні гарантував боксер Олександр Хижняк, який вийшов до фіналу в категорії до 75 кг.
- Нагадаємо, 5 серпня українка Людмила Лузан виграла бронзову медаль у веслуванні на каное на дистанції 200 м.
- Після цього українська каратистка Анжеліка Терлюга здобула срібну медаль у ваговій категорії до 55 кг.
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