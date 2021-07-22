Олімпіада-2020: Світоліна та інші українки отримали суперниць у Токіо
Українські тенісистки отримали суперниць у першому раунді Олімпійських ігор у Японії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Токіо відбулося жеребкування олімпійського тенісного турніру, який стартує 24 липня.
Перша ракетка України Еліна Світоліна в першому раунді зустрінеться з Лаурою Зігемунд з Німеччини. Інша українка - Даяна Ястремська зіграє з Лейлою Ганні Фернандес з Канади.
У парному розряді Світоліна та Ястремська змагатимуться за вихід до другого раунду з Алізе Корне та Фіоною Ферро з Франції. Інший український дует - сестри Людмила та Надія Кіченок стартують на Олімпіаді грою з Санею Мірзою та Анкітою Райною з Індії.
- Нагадаємо, 21 липня Еліна Світоліна заявила, що попри певний дискомфорт в олімпійському селищі, умови проживання у Токіо її влаштовують.
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