Олімпіада-2020: Світоліна та інші українки отримали суперниць у Токіо

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Токіо відбулося жеребкування олімпійського тенісного турніру, який стартує 24 липня.

Перша ракетка України Еліна Світоліна в першому раунді зустрінеться з Лаурою Зігемунд з Німеччини. Інша українка - Даяна Ястремська зіграє з Лейлою Ганні Фернандес з Канади.

У парному розряді Світоліна та Ястремська змагатимуться за вихід до другого раунду з Алізе Корне та Фіоною Ферро з Франції. Інший український дует - сестри Людмила та Надія Кіченок стартують на Олімпіаді грою з Санею Мірзою та Анкітою Райною з Індії.

Нагадаємо, 21 липня Еліна Світоліна заявила, що попри певний дискомфорт в олімпійському селищі, умови проживання у Токіо її влаштовують.

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