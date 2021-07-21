На 6 осіб 1 туалет: Світоліна розповіла про "спартанські" умови в олімпійському селищі
Українська тенісистка Еліна Світоліна заявила, що попри дискомфортні умови в олімпійському селищі, умови проживання у Токіо її влаштовують
Про це повідомляє Міжнародна тенісна федерація.
За словами першої ракетки України, багатьом спортсменам доводиться в олімпійському селищі пристосовуватися до побутових незручностей.
"Що стосується проживання, то мені пощастило, у мене окрема кімната зі своїм туалетом. Найголовніше – є кондиціонер, який працює, тому що на вулиці 35 градусів, дуже спекотно. Знаю, що деяким гравцям не пощастило, тому що вони живуть в апартаментах на 3 кімнати, і на 6 осіб лише один туалет. Для великих команд це досить важко, тому що стіни картонні й все чути", - сказала Світоліна.
Вона додала, що особливо дискомфорт відчувають спортсмени великого зросту.
"Високим хлопцям теж не подобається, я думаю, тому що ліжка дуже маленькі й вузькі. Я досить невисокого зросту, тому мені все підходить. Умови набагато комфортніші, ніж були в Ріо-де-Жанейро", - підсумувала Світоліна.
Олімпіада в Токіо відбуватиметься з 23 липня до 8 серпня.
- Нагадаємо, 20 липня Еліна Світоліна заявила, що заради виступу на Олімпійський іграх відклала медовий місяць після одруження з французом Гаелем Монфісом.
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