Світоліна заради участі в Олімпіаді пожертвувала медовим місяцем

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної тенісної федерації.

За її словами, через Олімпіаду їй та Гаелю Монфісу довелося перенести медовий місяць на листопад.

"Зараз ми вже у Токіо. Ми повинні підготуватися і, сподіваюся, зможемо добре зіграти. Тепер потрібно сфокусуватися на тенісі, на Олімпіаді. Ми звикли багато виступати протягом року, так що немає часу на відпочинок. Медовий місяць у нас запланований на листопад", - сказала Світоліна.

Олімпіада в Токіо відбуватиметься з 23 липня до 8 серпня.

Нагадаємо, 16 липня Еліна Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса.

18 липня Еліна Світоліна змінила прізвище в акаунтах соціальних мереж на Монфіс.

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