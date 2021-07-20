Світоліна заради участі в Олімпіаді пожертвувала медовим місяцем
Українська тенісистка Еліна Світоліна заради виступу на Олімпійський іграх відклала медовий місяць після одруження з французом Гаелем Монфісом
Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної тенісної федерації.
За її словами, через Олімпіаду їй та Гаелю Монфісу довелося перенести медовий місяць на листопад.
"Зараз ми вже у Токіо. Ми повинні підготуватися і, сподіваюся, зможемо добре зіграти. Тепер потрібно сфокусуватися на тенісі, на Олімпіаді. Ми звикли багато виступати протягом року, так що немає часу на відпочинок. Медовий місяць у нас запланований на листопад", - сказала Світоліна.
Олімпіада в Токіо відбуватиметься з 23 липня до 8 серпня.
- Нагадаємо, 16 липня Еліна Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса.
- 18 липня Еліна Світоліна змінила прізвище в акаунтах соціальних мереж на Монфіс.
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