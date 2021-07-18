Перша ракетка України Світоліна змінила прізвище
Українська тенісистка Еліна Світоліна після одруження змінила прізвище в акаунтах соціальних мереж на Монфіс
Про це свідчать нові дані в акаунтах тенісистки у Instagram та twitter.
Українка взяла прізвище свого чоловіка - французького тенісиста Гаеля Монфіса.
Світоліна та Монфіс заявили, що вони зустрічаються в січні 2019 року під час Australian Open. В лютому 2021 року тенісисти повідомили про перерву в стосунках, але вже за два місяця оголосили про заручини. 16 липня пара одружилася.
Світоліна та Монфіс увійшли до складу своїх національних збірних на Олімпійські ігри в Токіо. Тенісний турнір триватиме в Японії з 24 липня по 1 серпня.
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Нагадаємо, 16 липня Еліна Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса.
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