Перша ракетка України Світоліна змінила прізвище

Про це свідчать нові дані в акаунтах тенісистки у Instagram та twitter.

Українка взяла прізвище свого чоловіка - французького тенісиста Гаеля Монфіса.

Світоліна та Монфіс заявили, що вони зустрічаються в січні 2019 року під час Australian Open. В лютому 2021 року тенісисти повідомили про перерву в стосунках, але вже за два місяця оголосили про заручини. 16 липня пара одружилася.

Світоліна та Монфіс увійшли до складу своїх національних збірних на Олімпійські ігри в Токіо. Тенісний турнір триватиме в Японії з 24 липня по 1 серпня.

Нагадаємо, 16 липня Еліна Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса.

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