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Перша ракетка України Світоліна змінила прізвище

18 липня, 2021 неділя
17:21
Спорт Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста

Українська тенісистка Еліна Світоліна після одруження змінила прізвище в акаунтах соціальних мереж на Монфіс

Про це свідчать нові дані в акаунтах тенісистки у Instagram та twitter.  

Українка взяла прізвище свого чоловіка - французького тенісиста Гаеля Монфіса.

Світоліна та Монфіс заявили, що вони зустрічаються в січні 2019 року під час Australian Open. В лютому 2021 року тенісисти повідомили про перерву в стосунках, але вже за два місяця оголосили про заручини. 16 липня пара одружилася.

Світоліна та Монфіс увійшли до складу своїх національних збірних на Олімпійські ігри в Токіо. Тенісний турнір триватиме в Японії з 24 липня по 1 серпня.

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теніс
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Еліна Світоліна
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Гаель Монфіс
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