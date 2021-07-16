Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста

Світлини з весілля опублікував брат Світоліни в Instagram.



Тенісисти зіграли весілля в Швейцарії.



Зазначимо, що Світоліна і Монфіс зустрічалися з січня 2019 року. Наприкінці лютого 2021 року тенісисти заявили про перерву в стосунках. А вже у квітні оголосили про заручини.







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