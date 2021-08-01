Олімпіада-2020: Український борець вийшов до півфіналу Ігор у Токіо
Український борець греко-римського стилю Ленур Теміров пробився до півфіналу Олімпійських ігор у Токіо
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У чвертьфінальній сутичці в категорії до 60 кг Ленур Теміров переміг Армена Мелікіяна з Вірменії - 8:4.
К півфіналі представник України зустрінеться з дворазовим чемпіоном світу японцем Фумітою Кенічіро. Поєдинок відбудеться о 12:15 за київським часом. .
Ленур Теміров є бронзовим медалістом ЧС-2018.
За дев'ять змагальних днів Олімпіади-2020 збірна України має шість нагород. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем здобув плавець Михайло Романчук. Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на тенісистка Еліна Світоліна.
- Нагадаємо, 1 серпня Михайло Романчук здобув срібну медаль на дистанції 1500 м вільним стилем на Олімпійських іграх у Токіо.
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