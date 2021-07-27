Олімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Збірній України нагороди принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, а також Олена Костевич та Олег Омельчук у стрільбі з пістолета з дистанції 10 м.

З трьома бронзовими нагородами наша олімпійська команда займає в загальному медальному заліку 47-е місце.

Лідирує зі десятьма золотими, трьома срібними та п'ятьма бронзовими медалями Японія.





Нагадаємо, 27 липня Олена Костевич та Олег Омельчук принесли Україні бронзову нагороду в стрільбі з пістолета з дистанції 10 м на Олімпійських іграх у Токіо.

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