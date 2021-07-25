Олімпіада-2020: За кого українцям вболівати 26 липня
У третій змагальний день, у понеділок, 26 липня, за медалі змагатиметься олімпійська чемпіонка у фехтуванні на шаблях Ольга Харлан
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У понеділок, 26 липня, у Токіо буде розіграно 11 комплектів нагород. Головні надії збірної України на медалі пов'язані з олімпійською чемпіонкою Ольгою Харлан, яка змагатиметься в індивідуальному турнірі шаблісток.
У важкій атлетиці у категорії 55 кг виступатиме чинна чемпіонка Європи Каміла Конотоп.
9:00 - 10:00. Стрибки у воду. Чоловіки. Синхронні стрибки з вишки 10 м (Олексій Середа, Олег Сербін)
12:00 - 16:25. Фехтування. Жінки. Шабля, індивідуальні змагання (Ольга Харлан)
13:50 - 16:00. Важка атлетика. Жінки - 55 кг (Каміла Конотоп)
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