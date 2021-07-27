Олімпіада-2020: За кого українцям вболівати 28 липня
У п'ятий змагальний день, у середу, 28 липня, за медалі змагатимуться українці Ілля Ковтун та Петро Пахнюк
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У вівторок, 28 липня, у Токіо за золото Олімпіади-2020 поборяться двоє українців.
Гімнасти Ілля Ковтун та Петро Пахнюк змагатимуться у індивідуальному багатоборстві, а Еліна Світоліна зіграє у чвертьфіналі одиночного турніру.
5.00 - Теніс. Чвертьфінал одиночного розряду. Еліна Світоліна
13.15 - 16.00. Спортивна гімнастика. Індивідуальне багатоборство, чоловіки (Ілля Ковтун, Петро Пахнюк)
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Збірній України нагороди принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, а також Олена Костевич та Олег Омельчук у стрільбі з пістолета з дистанції 10 м.
З трьома бронзовими нагородами наша олімпійська команда займає в загальному медальному заліку 47-е місце.
Лідирує зі десятьма золотими, трьома срібними та п'ятьма бронзовими медалями Японія.
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Нагадаємо, 27 липня Олена Костевич та Олег Омельчук принесли Україні бронзову нагороду в стрільбі з пістолета з дистанції 10 м на Олімпійських іграх у Токіо.
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