Олімпіада-2020: За кого українцям вболівати 3 серпня
За підсумками десятьох змагальних днів Олімпійських ігор у Токіо збірна України здобула 1 срібну та 5 бронзових медалей
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У вівторок, 3 серпня, у Токіо за медалі Олімпіади-2020 продовжать боротись українські спортсмени.
Легкоатлетка Марина Бех-Романчук стрибатиме в довжину, а у сутичці за бронзу боротиметься Алла Черкасова. Свій шлях на Олімпіаді-2020 також розпочне Жан Беленюк.
3:00 - Легка атлетика. Стрибки в довжину - Марина Бех-Романчук
11:00 - Спортивна гімнастика. Чоловіки - Вправи на паралельних брусах - Петро Пахнюк
12:15 - Вільна боротьба. Жінки. Вагова категорія до 68 кг - Алла Черкасова
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За десять змагальних днів Олімпіади-2020 збірна України виграла шість нагород. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем здобув плавець Михайло Романчук. Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета та тенісистка Еліна Світоліна.З 1-ю срібною та 5-ма бронзовими нагородами наша олімпійська команда займає в загальному медальному заліку 60-е місце.
Лідирує з 29-ма золотими, 17-ма срібними та 16-ма бронзовими медалями Китай.
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