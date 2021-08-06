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Олімпіада-2020: За кого українцям вболівати 7 серпня

6 серпня, 2021 п'ятниця
20:00
Спорт Ярослава Магучіх

За підсумками чотирнадцятьох змагальних днів Олімпійських ігор у Токіо збірна України здобула 1 золоту, 3 срібні та 10 бронзових медалей

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У суботу, 7 серпня, у Токіо за медалі Олімпіади-2020 продовжать боротись українські спортсмени.

Боксер Олександр Хижняк проведе фінальний бій у турнірі серед бійців середньої ваги. Ірина Геращенко, Ярослава Магучіх і Юлія Левченко стрибатимуть у висоту.

Олександр Середа стрибатиме у воду з вишки 10 метрів, а гімнастки Вікторія Онопрієнко та Христина Погранична виступлять у фіналі з індивідуального багатоборства.

Вікторія Калюжна, Дарина Михайлова, Євгенія Прокоф'єва бігтимуть жіночий марафон, який стартує о 00:00.


00:00 - Легка атлетика. Жінки, марафон - Вікторія Калюжна, Дарина Михайлова, Євгенія Прокоф'єва

3:37 - Спринт з веслування на байдарках і каное. Жінки, каное-двійки, 500 м - Людмила Лузан та Анастасія Четверікова

3:44 - Спринт з веслування на байдарках і каное. Чоловіки, каное-одиночка, 1000 м - Павло Алтухов, Юрій Вандюк

4:00 - Стрибки у воду - вишка, 10 м. Півфінал - Олександр Середа

8:45 - Бокс. Середня вага, Фінальний бій - Олександр Хижняк

9:20 - Художня гімнастика. Жінки, індивідуальне багатоборство. Фінал - Вікторія Онопрієнко, Христина Погранична

09:45 - Велотрек. Жінки, спринт. Олена Старікова

13:30 - Артистичне плавання. Командний турнір. Технічна програма -  А. Савчук, М. Федіна, Є. Яхно, В. Алексіїва, М. Алексіїва, К. Сидоренко, К. Резнік, А. Шинкаренко

13:35 - Легка атлетика. Стрибки у висоту - Ірина Геращенко, Ярослава Магучіх, Юлія Левченко

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За 14 змагальних днів Олімпіади-2020 Україна здобула 14 медалей. Золото у категорії до 87 кг виграв борець Жан Беленюк. У ще одного представника греко-римського стилю Парвіза Насібова срібна медаль у вазі до 67 кг. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем виграв плавець Михайло Романчук. Каратистка Анжеліка Терлюга посіла друге місце у ваговій категорії до 55 кг.

Борчиня Алла Черкасова здобула бронзу Олімпійських ігор у Токіо у категорії до 68 кг, а Ірина Коляденко посіла третє місце в категорії до 62 кг. Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета, тенісистка Еліна Світоліна та Людмила Лузан у веслуванні на каное. 

Третє місце у турнірі серед чоловіків вагової категорії до 75 кг посів каратист Станіслав Горуна.

Крім цього, щонайменше срібну нагороду Україні гарантував боксер Олександр Хижняк, який вийшов до фіналу в категорії до 75 кг. 

З 1 золотою, 3 срібними та 10 бронзовими нагородами наша олімпійська команда займає в загальному медальному заліку 40-е місце. 

Лідирує з 36 золотими, 26 срібними та 17 бронзовими медалями Китай. 

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