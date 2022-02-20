Олімпіада-2022: Фінляндія перемогла команду ОКР у фіналі хокейного турніру Ігор у Пекіні

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Пекіні на 8-й хвилині матчу Михайло Григоренко забив у більшості та вивів команду ОКР вперед.

На 25-й хвилині Вілле Пока зрівняв рахунок. На 31-й секунді третього періоду Ханнес Бьорнінен вивів фінів уперед та приніс їм перемогу з рахунком 2:1.

Збірна Фінляндії виграла хокейний турнір Олімпіади вперше в історії.

Хокей

Чоловіки. Фінал

20 лютого

Фінляндія - ОКР 2:1

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