Олімпіада-2022: Фінляндія перемогла команду ОКР у фіналі хокейного турніру Ігор у Пекіні
У фіналі хокейного турніру Ігор у Пекіні Фінляндія переграла команду Олімпійського комітету Росії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Пекіні на 8-й хвилині матчу Михайло Григоренко забив у більшості та вивів команду ОКР вперед.
На 25-й хвилині Вілле Пока зрівняв рахунок. На 31-й секунді третього періоду Ханнес Бьорнінен вивів фінів уперед та приніс їм перемогу з рахунком 2:1.
Збірна Фінляндії виграла хокейний турнір Олімпіади вперше в історії.
Хокей
Чоловіки. Фінал
20 лютого
Фінляндія - ОКР 2:1
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