Олімпіада-2022: Розклад 11-го дня зимових Ігор у Пекіні
У вівторок, 15 лютого, на зимових Олімпійських іграх у Пекіні буде розіграно дев'ять комплектів медалей
Про це повідомляє Еспресо.TV.
15 лютого
03:05. Керлінг. Чоловіки. 9-й тур. ОКР - Норвегія
03:05. Керлінг. Чоловіки. 9-й тур. Канада - Китай
03:05. Керлінг. Чоловіки. 9-й тур. Швейцарія - США
03:05. Керлінг. Чоловіки. 9-й тур. Швеція - Данія
03:30. Сноуборд. Жінки. Біг-ейр. Фінал
03:30. Фристайл. Чоловіки. Слоупстайл. Фінал
05:00. Гірськолижний спорт. Жінки. Швидкісний спуск
06:10. Хокей. Чоловіки. Кваліфікаційний раунд. 1-й матч
06:10. Хокей. Чоловіки. Кваліфікаційний раунд. 2-й матч
07:00. Сноуборд. Чоловіки. Біг-ейр. Фінал
08:05. Керлінг. Жінки. 9-й тур. Китай - ОКР
08:05. Керлінг. Жінки. 9-й тур. Швеція - Данія
08:05. Керлінг. Жінки. 9-й тур. США - Швейцарія
08:05. Керлінг. Жінки. 9-й тур. Велика Британія - Японія
08:30. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. 1/2 фіналу
08:30. Біатлон. Чоловіки. Естафета 4x7,5 км
08:52. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. 1/2 фіналу
09:24. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал D
09:30. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал C
09:43. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал D
09:49. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал C
10:22. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал B
10:28. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал A
10:40. Хокей. Чоловіки. Кваліфікаційний раунд. 3-й матч
10:41. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал B
10:47. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал A
12:08. Фігурне катання. Жінки. Коротка програма
13:00. Лижне двоборство. HS-140 + Гонка переслідування 10 км
13:00. Фристайл. Чоловіки. Акробатика. 1-а кваліфікація
13:45. Фристайл. Чоловіки. Акробатика. 2-а кваліфікація
14:05. Керлінг. Чоловіки. 10-й тур. Швеція - Велика Британія
14:05. Керлінг. Чоловіки. 10-й тур. Італія - США
14:05. Керлінг. Чоловіки. 10-й тур. Норвегія - Китай
14:05. Керлінг. Чоловіки. 10-й тур. ОКР - Канада
14:15. Бобслей. Чоловіки. Двійки. 3-я спроба
15:10. Хокей. Чоловіки. Кваліфікаційний раунд. 4-й матч
15:50. Бобслей. Чоловіки. Двійки. 4-а спроба
- 14 лютого українка Ольга Полюк завершила свої виступи на Олімпійських іграх у Пекіні.
- Українські фігуристи Олександра Назарова і Максим Нікітін зайняли 20 місце у танцях на льоду на Олімпіаді-2022.
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