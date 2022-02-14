Олімпіада-2022: Назарова та Нікітін провалились у змаганнях з танців на льоду
Українські фігуристи Олександра Назарова і Максим Нікітін зайняли 20 місце у танцях на льоду на Олімпіаді-2022
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні, 14 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні розіграли медалі у танцях на льоду. Перемогу здобули французи Габріела Пападакіс та Гійом Сізерон.
Українська пара Олександра Назарова – Максим Нікітін стали 20-ми та набрали 162,87 балів. У переможців - 226,98.
- 4 лютого Назарова і Нікітін зайняли 9 місце у танцях на льоду на командному турнірі.
- Нагадаємо, 13 лютого, за підсумками дев'яти змагальних днів зимових Ігор у Пекіні лідерство у загальному медальному заліку перехопила Норвегія.
- 14 лютого українка Ольга Полюк завершила свої виступи на Олімпійських іграх у Пекіні.
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