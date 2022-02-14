Олімпіада-2022: Назарова та Нікітін провалились у змаганнях з танців на льоду

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Сьогодні, 14 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні розіграли медалі у танцях на льоду. Перемогу здобули французи Габріела Пападакіс та Гійом Сізерон.



Українська пара Олександра Назарова – Максим Нікітін стали 20-ми та набрали 162,87 балів. У переможців - 226,98.