Олімпіада-2022: Розклад п'ятого дня зимових Ігор у Пекіні
У середу, 9 лютого, на зимових Олімпійських іграх у Пекіні буде розіграно шість комплектів нагород
Про це повідомляє Еспресо.TV.
9 лютого
03:30. Сноуборд. Жінки. Хафпайп. Кваліфікація
04:15. Гірськолижний спорт. Жінки. Слалом. 1-а спроба
05:00. Сноуборд. Жінки. Сноуборд-крос. Кваліфікація
05:00. Фристайл. Чоловіки. Біг-ейр. Фінал 1
05:22. Фристайл. Чоловіки. Біг-ейр. Фінал 2
05:45. Фристайл. Чоловіки. Біг-ейр. Фінал 3
06:30. Сноуборд. Чоловіки. Хафпайп. Кваліфікація
07:45. Гірськолижний спорт. Жінки. Слалом. 2-а спроба
08:30. Сноуборд. Жінки. Сноуборд-крос. 1/8 фіналу
09:07. Сноуборд. Жінки. Сноуборд-крос. 1/4 фіналу
09:28. Сноуборд. Жінки. Сноуборд-крос. 1/2 фіналу
09:45. Сноуборд. Жінки. Сноуборд-крос. За 3 місце
09:50. Сноуборд. Жінки. Сноуборд-крос. Фінал
10:40. Хокей. Чоловіки. Група B. 1-й тур: ОКР - Швейцарія
13:00. Лижне двоборство. HS-109 + Гонка переслідування 10 км
13:00. Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. 1/4 фіналу
13:44. Шорт-трек. Жінки. 1000 м. Кваліфікація
14:05. Керлінг. Чоловіки. 1-й тур. Данія - Канада
14:05. Керлінг. Чоловіки. 1-й тур. США - ОКР
14:05. Керлінг. Чоловіки. 1-й тур. Норвегія - Швейцарія
14:05. Керлінг. Чоловіки. 1-й тур. Китай - Швеція
14:20. Санний спорт. Чоловіки. Двомісні сани. 1-а спроба
14:29. Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. 1/2 фіналу
14:45. Шорт-трек. Жінки. Естафета 3000 м. 1/2 фіналу
15:10. Хокей. Чоловіки. Група B. 1-й тур: Чехія - Данія
15:13. Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. Фінал
15:35. Санний спорт. Чоловіки. Двомісні сани. 2-а спроба
*Жирним шрифтом позначено дисципліни, в яких розігруються медалі
- Нагадаємо, 8 лютого в індивідуальній гонці на 20 км на Олімпійських іграх у Пекіні найкращим з українських біатлоністів став Дмитро Підручний, який фінішував 18-м.
- Також у вівторок українка Аннамарі Данча не змогла подолати кваліфікацію у паралельному гігантському слаломі.
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