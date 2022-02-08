Олімпіада-2022: Розклад п'ятого дня зимових Ігор у Пекіні

Про це повідомляє Еспресо.TV.



9 лютого

03:30. Сноуборд. Жінки. Хафпайп. Кваліфікація

04:15. Гірськолижний спорт. Жінки. Слалом. 1-а спроба

05:00. Сноуборд. Жінки. Сноуборд-крос. Кваліфікація

05:00. Фристайл. Чоловіки. Біг-ейр. Фінал 1

05:22. Фристайл. Чоловіки. Біг-ейр. Фінал 2

05:45. Фристайл. Чоловіки. Біг-ейр. Фінал 3

06:30. Сноуборд. Чоловіки. Хафпайп. Кваліфікація

07:45. Гірськолижний спорт. Жінки. Слалом. 2-а спроба

08:30. Сноуборд. Жінки. Сноуборд-крос. 1/8 фіналу

09:07. Сноуборд. Жінки. Сноуборд-крос. 1/4 фіналу

09:28. Сноуборд. Жінки. Сноуборд-крос. 1/2 фіналу

09:45. Сноуборд. Жінки. Сноуборд-крос. За 3 місце

09:50. Сноуборд. Жінки. Сноуборд-крос. Фінал

10:40. Хокей. Чоловіки. Група B. 1-й тур: ОКР - Швейцарія

13:00. Лижне двоборство. HS-109 + Гонка переслідування 10 км

13:00. Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. 1/4 фіналу

13:44. Шорт-трек. Жінки. 1000 м. Кваліфікація

14:05. Керлінг. Чоловіки. 1-й тур. Данія - Канада

14:05. Керлінг. Чоловіки. 1-й тур. США - ОКР

14:05. Керлінг. Чоловіки. 1-й тур. Норвегія - Швейцарія

14:05. Керлінг. Чоловіки. 1-й тур. Китай - Швеція

14:20. Санний спорт. Чоловіки. Двомісні сани. 1-а спроба

14:29. Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. 1/2 фіналу

14:45. Шорт-трек. Жінки. Естафета 3000 м. 1/2 фіналу

15:10. Хокей. Чоловіки. Група B. 1-й тур: Чехія - Данія

15:13. Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. Фінал

15:35. Санний спорт. Чоловіки. Двомісні сани. 2-а спроба

*Жирним шрифтом позначено дисципліни, в яких розігруються медалі

Нагадаємо, 8 лютого в індивідуальній гонці на 20 км на Олімпійських іграх у Пекіні найкращим з українських біатлоністів став Дмитро Підручний, який фінішував 18-м.

Також у вівторок українка Аннамарі Данча не змогла подолати кваліфікацію у паралельному гігантському слаломі.

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