Олімпіада-2022: Розклад сьомого дня зимових Ігор у Пекіні
У п'ятницю, 11 лютого, на зимових Олімпійських іграх у Пекіні буде розіграно сім комплектів нагород
Про це повідомляє Еспресо.TV.
11 лютого
03:05. Керлінг. Чоловіки. 3-й тур. Швейцарія - ОКР
03:05. Керлінг. Чоловіки. 3-й тур. Велика Британія - США
03:05. Керлінг. Чоловіки. 3-й тур. Швеція - Італія
03:05. Керлінг. Чоловіки. 3-й тур. Данія - Китай
03:30. Скелетон. Жінки. 1-а спроба
03:30. Сноуборд. Чоловіки. Хафпайп. Фінал
05:00. Гірськолижний спорт. Жінки. Супергігант
05:00. Скелетон. Жінки. 2-а спроба
06:10. Хокей. Жінки. 1/4 фіналу
06:10. Хокей. Чоловіки. Група B. 2-й тур: Данія - ОКР
08:05. Керлінг. Жінки. 3-й тур. США - Китай
08:05. Керлінг. Жінки. 3-й тур. Канада - Японія
08:05. Керлінг. Жінки. 3-й тур. Швейцарія - ОКР
08:05. Керлінг. Жінки. 3-й тур. Південна Кореія - Велика Британія
09:00. Лижні гонки. Чоловіки. Гонка переслідування15 км. Вільний стиль
10:00. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 10000 м
10:40. Хокей. Чоловіки. Група B. 2-й тур: Чехія - Швейцарія
10:40. Хокей. Чоловіки. Група C. 2-й тур: Швеція - Словаччина
11:00. Біатлон. Жінки. Спринт 7,5 км
13:00. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Трамплін HS-140. Кваліфікація
13:00. Шорт-трек. Жінки. 1000 м. 1/4 фіналу
13:18. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Кваліфікація
13:55. Шорт-трек. Жінки. 1000 м. 1/2 фіналу
14:04. Шорт-трек. Чоловіки. Естафета 5000 м. 1/2 фіналу
14:05. Керлінг. Чоловіки. 4-й тур. ОКР - Данія
14:05. Керлінг. Чоловіки. 4-й тур. Велика Британія - Норвегія
14:05. Керлінг. Чоловіки. 4-й тур. Канада - Швейцарія
14:20. Скелетон. Чоловіки. 3-я спроба
14:37. Шорт-трек. Жінки. 1000 м. Фінал
15:10. Хокей. Жінки. 1/4 фіналу
15:10. Хокей. Чоловіки. Група C. 2-й тур: Латвія - Фінляндія
15:55. Скелетон. Чоловіки. 4-а спроба
*Жирним шрифтом позначено дисципліни, в яких розігруються медалі
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