Олімпіада-2022: Розклад третього дня зимових Ігор у Пекіні
У понеділок, 7 лютого, на зимових Олімпійських іграх у Пекіні буде розіграно дев'ять комплектів нагород
Про це повідомляє Еспресо.TV.
7 лютого
03:05. Керлінг. Мікст. 3-й тур. Швейцарія - Норвегія
03:05. Керлінг. Мікст. 3-й тур. Канада - Італія
03:05. Керлінг. Мікст. 3-й тур. США - Велика Британія
03:05. Керлінг. Мікст. 3-й тур. Чехія - Китай
03:22. Фігурне катання. Командні змагання. Чоловіки. Довільна програма
03:30. Фристайл. Жінки. Біг-ейр. Кваліфікація
04:15. Гірськолижний спорт. Жінки. Гігантський слалом. 1-а спроба
04:31. Фігурне катання. Командні змагання. Танці на льоду. Довільний танець
05:37. Фігурне катання. Командні змагання. Жінки. Довільна програма
06:00. Гірськолижний спорт. Чоловіки
06:00. Сноуборд. Чоловіки. Слоупстайл. Фінал
06:10. Хокей. Жінки. Група A. 4-й тур: ОКР - Канада
07:30. Фристайл. Чоловіки. Біг-ейр. Кваліфікація
07:45. Гірськолижний спорт. Жінки. Гігантський слалом. 2-а спроба
10:30. Ковзанярський спорт. Жінки. 1500 м
10:40. Хокей. Жінки. Група B. 4 тур: Данія - Чехія
11:00. Біатлон. Жінки. Індивідуальна гонка 15 км
13:30. Шорт-трек. Жінки. 500 м. 1/4 фіналу
13:44. Шорт-трек. Чоловіки. 1000 м. 1/4 фіналу
13:45. Стрибки з трампліну. Командні змагання. 1-й раунд
13:50. Санний спорт. Жінки. Одномісні сани. 1-а спроба
14:05. Керлінг. Мікст. 1/2 фіналу
14:05. Керлінг. Мікст. 1/2 фіналу
14:13. Шорт-трек. Жінки. 500 м. 1/2 фіналу
14:20. Шорт-трек. Чоловіки. 1000 м. 1/2 фіналу
14:41. Шорт-трек. Жінки. 500 м. Фінал
14:51. Стрибки з трампліна. Командні змагання. Мікст. Фінал
14:52. Шорт-трек. Чоловіки. 1000 м. Фінал
15:10. Хокей. Жінки. Група A. 4 тур: Швейцарія - Фінляндія
15:10. Хокей. Жінки. Група B. 4 тур: Китай - Швеція
15:30. Санний спорт. Жінки. Одномісні сани. 2-а спроба
*Жирним шрифтом позначено дисципліни, в яких розігруються медалі
- Нагадаємо, 6 лютого збірна України посіла десяте місце на Олімпійських іграх у Пекіні в командному турнірі з фігурного катання.
- Також у неділю українські лижники Олексій Красовський та Руслан Перехода достроково припинили боротьбу в скіатлоні через відставання від лідера на коло.
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