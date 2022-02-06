Олімпіада-2022: Ще одна українська біатлоністка захворіла на COVID-19
Українська біатлоністка Дар'я Блашко за день до виступу в індивідуальній гонці на Олімпійських іграх у Пекіні захворіла на коронавірус
Про це повідомляє Biathlon.com.ua.
Після двох поспіль позитивних тестів, Блашко перевели в режим ізоляції, вона не зможе взяти участь у індивідуальній гонці, яка відбудеться 7 лютого.
Біатлоністка почувається добре, але для виходу з режиму ізоляції необхідно здати два негативні тести з інтервалом не менше ніж 24 години.
Це вже другий випадок захворювання на коронавірус серед українських біатлоністок - на самоізоляції досі перебуває Олена Білосюк.
До Пекіну вже прибула запасна Анастасія Меркушина.
На гонку на 15 км від України заявлені Ірина Петренко, Юлія Джима та Валя Семеренко.
- Нагадаємо, 5 лютого збірна України невдало виступила на Олімпіаді-2022 у змішаній естафеті та посіла 13-те місце.
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