Олімпіада-2022: Усі медалісти четвертого дня зимових Ігор у Пекіні
У вівторок, 8 лютого, на зимових Олімпійських іграх у Пекіні розігруються десять комплектів нагород
Про це повідомляє Еспресо.TV
Олімпіада-2022
Усі призери 8 лютого
Гірські лижі
Чоловіки. Швидкісний спуск
1. Маттіас Майєр (Австрія)
2. Раян Кочран-Сігл (США)
3. Александер Омодт Кільде (Норвегія)
Біатлон
Чоловіки. Індивідуальна гонка, 20 км
1. Кентен Фійон-Майє (Франція)
2. Антон Смольський (Білорусь)
3. Йоганнес Тінгнес Бьо (Норвегія)
Фристайл
Жінки. Біг-ейр
1. Ейлін Гу (Китай)
2. Тесс Леде (Франція)
3. Матільда Гремо (Швейцарія)
Сноуборд
Жінки. Паралельний гігантський слалом
1. Естер Ладецка (Чехія)
2. Даніела Ульбінг (Австрія)
3. Глорія Котнік (Словенія)
Чоловіки. Паралельний гігантський слалом
1. Бенджамін Карл (Австрія)
2. Там Мастнак (Словенія)
3. Вік Вайлд (ОКР)
Ковзанярський спорт
Чоловіки. 1500 м
1. К'єлд Нейс (Нідерланди)
2. Томас Крол (Нідерланди)
3. Мін Сік Кім (Південна Корея)
Лижні гонки.
Жінки. Спринт
1. Йонна Сундлінг (Швеція)
2. Майя Дальквіст (Швеція)
3. Джессіка Дігінс (США)
Чоловіки. Спринт
1. Йоганнес Клебо (Норвегія)
2. Федеріко Пеллегріно (Італія)
3. Олександр Терентьєв (ОКР)
Керлінг
Мікст
1. Італія
2. Норвегія
3. Швеція
- Нагадаємо, 8 лютого в індивідуальній гонці на 20 км на Олімпійських іграх у Пекіні найкращим з українських біатлоністів став Дмитро Підручний, який фінішував 18-м.
- Також у вівторок українка Аннамарі Данча не змогла подолати кваліфікацію у паралельному гігантському слаломі.
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