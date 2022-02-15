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Олімпіада-2022: Усі результати українців у 11-й день Ігор у Пекіні

15 лютого, 2022 вiвторок
10:31
Спорт Богдан Цимбал

У вівторок, 15 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні українці змагаються у біатлоні, фігурному катанні та лижному двоборстві

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

У біатлоні з виступом чоловічої збірної України у естафеті 4х7,5 км були пов'язані небезпідставні надії на високий результат на Олімпіаді-2022. Наші біатлоністи стабільно виступали на етапах Кубка світу перед Іграми та навіть фінішували на одному з них поруч із п'єдесталом на - на п'ятій позиції.  

Проте Богдан Цимбал, Артем Прима, Антон Дудченко та Дмитро Підручний сподівань не виправдали. Прима та Дудченко заробили на другому та третьому етапах по штрафному колу. У підсумку, Підручний вирушав на заключні 7,5 км дистанції у ролі статиста - на 11-й позиції та з відставанням від лідера майже у 3 хв. Лідер збірної України заробив ще два штрафних кола та фінішував дев'ятим.

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Олімпіада-2022
Збірна України
біатлон
Олімпіада
естафета
Олімпійські ігри
Пекін-2022
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