Олімпіада-2022: Усі результати українців у п'ятий день Ігор у Пекіні

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У гірських лижах у слаломі українка Анастасія Шепіленко під час першої спроби припустилася помилки та зійшла з дистанції. Таким чином вона втратила шанси кваліфікуватися до другої спроби та припинила боротьбу.

9 лютого стало відомо, що у збірної Олімпійського комітету Росії можуть відібрати золото у командних змаганнях через проблеми із допінг-тестом у одного з фігуристів.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb