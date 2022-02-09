Олімпіада-2022: Усі результати українців у п'ятий день Ігор у Пекіні
У середу, 9 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні українці змагаються у гірських лижах, лижному двоборстві та санному спорті
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У гірських лижах у слаломі українка Анастасія Шепіленко під час першої спроби припустилася помилки та зійшла з дистанції. Таким чином вона втратила шанси кваліфікуватися до другої спроби та припинила боротьбу.
- 9 лютого стало відомо, що у збірної Олімпійського комітету Росії можуть відібрати золото у командних змаганнях через проблеми із допінг-тестом у одного з фігуристів.
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