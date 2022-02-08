Олімпіада-2022: Який вигляд має медальний залік після 4-го дня Ігор у Пекіні

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У збірної Швеції чотири золоті нагороди. Другу позицію з трьома золотими медалями, трьома сріблами та однією бронзою займають Нідерланди.



Третє місце ділять Китай та Німеччина. У них по три золоті нагороди та два срібла. У топ-10 також входять Норвегія, Італія, ОКР, Австрія, Словенія та Франція.



Збірна України поки не здобула на Олімпіаді-2022 жодної нагороди.







Нагадаємо, 8 лютого в індивідуальній гонці на 20 км на Олімпійських іграх у Пекіні найкращим з українських біатлоністів став Дмитро Підручний, який фінішував 18-м.

Також у вівторок українка Аннамарі Данча не змогла подолати кваліфікацію у паралельному гігантському слаломі.

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