Олімпіада-2022: Який вигляд має медальний залік після 4-го дня Ігор у Пекіні
За підсумками четвертого змагального дня зимових Олімпійських ігор у Пекіні лідерство у загальному медальному заліку зберігає збірна Швеції
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У збірної Швеції чотири золоті нагороди. Другу позицію з трьома золотими медалями, трьома сріблами та однією бронзою займають Нідерланди.
Третє місце ділять Китай та Німеччина. У них по три золоті нагороди та два срібла. У топ-10 також входять Норвегія, Італія, ОКР, Австрія, Словенія та Франція.
Збірна України поки не здобула на Олімпіаді-2022 жодної нагороди.
- Нагадаємо, 8 лютого в індивідуальній гонці на 20 км на Олімпійських іграх у Пекіні найкращим з українських біатлоністів став Дмитро Підручний, який фінішував 18-м.
- Також у вівторок українка Аннамарі Данча не змогла подолати кваліфікацію у паралельному гігантському слаломі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.77
Купівля 27.77Продаж 28.1
-
EUR
Купівля 31.67Продаж 32.14
- Актуальне
- Важливе