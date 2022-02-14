Олімпіада-2022: За кого українцям вболівати 15 лютого
У вівторок, 15 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні українці змагатимуться у біатлоні, фігурному катанні та стрибках з трампліну
Про це повідомляє Еспресо.TV.
15 лютого
8:30 Біатлон. Чоловіки. Естафета - збірна України
10:00 Лижне двоборство. Чоловіки. Стрибки з трампліну. Індивідуальна першість - Дмитро Мазурчук
12:00 Фігурне катання. Жінки. Коротка програма - Анастасія Шаботова
- 14 лютого українка Ольга Полюк завершила свої виступи на Олімпійських іграх у Пекіні.
- Українські фігуристи Олександра Назарова і Максим Нікітін зайняли 20 місце у танцях на льоду на Олімпіаді-2022.
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