Олімпіада-2022: За кого українцям вболівати 16 лютого

Про це повідомляє Еспресо.TV.



16 лютого



04:15 Гірськолижний спорт. Слалом. Чоловіки. 1-й етап - Іван Ковбаснюк



09:45 Біатлон. Командні змагання. Естафета 4х6 км. Жінки - Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Ірина Петренко, Олена Білосюк



13:00 Фристайл. Лижна акробатика. Чоловіки. Перший фінал - Олександр Абраменко, Олександр Окіпнюк



13:30 Шорт-трек. 1500 м. Жінки. 1/4 фіналу. 6-й забіг - Уляна Дуброва





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb