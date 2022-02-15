Олімпіада-2022: За кого українцям вболівати 16 лютого
У середу, 16 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні українці змагатимуться у біатлоні, шорт-треку, фристайлі та слаломі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
16 лютого
04:15 Гірськолижний спорт. Слалом. Чоловіки. 1-й етап - Іван Ковбаснюк
09:45 Біатлон. Командні змагання. Естафета 4х6 км. Жінки - Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Ірина Петренко, Олена Білосюк
13:00 Фристайл. Лижна акробатика. Чоловіки. Перший фінал - Олександр Абраменко, Олександр Окіпнюк
13:30 Шорт-трек. 1500 м. Жінки. 1/4 фіналу. 6-й забіг - Уляна Дуброва
- 15 лютого у МОК заявили, що заборонений препарат потрапив у організм російської фігуристки Каміли Валієвої нібито через ліки, які вживав її дідусь.
- На Олімпійських іграх у Пекіні збірна ОКР втратила золото у естафетній чоловічій гонці на заключному вогневому рубежі та віддала перемогу Норвегії.
- Українські фристайлісти Олександр Абраменко та Олександр Окіпнюк вийшли до фіналу в лижній акробатиці на Олімпійських іграх у Пекіні.
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