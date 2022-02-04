Олімпіада-2022: за кого українцям вболівати 5 лютого
У перший змагальний день Олімпіади-2022 збірна України з біатлону виступить у змішаній естафеті
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Дмитро Підручний, Артем Прима, Юлія Джима та Валентина Семеренко біжатимуть змішану естафету 24 км. На Антона Корчука та Євгена Марусяка чекають індивідуальні стрибки з трампліну.
Марина Анцибор, Юлія Кроль, Вікторія Олех, Дарія Рубльова виступлять у скіатлоні, Андрій Мандзій і Антон Дукач виконають заїзди у санному спорті.
Сьогодні, 4 лютого, у столиці Китаю відбулась урочиста церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор-2022. У параді учасників змагань на Національному стадіоні взяла участь і збірна України.
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На урочистій церемонії відкриття прапор України несли олімпійський чемпіон 2018 року з фристайлу в лижній акробатиці Олександр Абраменко і срібна призерка юнацьких Олімпійських ігор з фігурного катання у танцях на льоду Олександра Назарова.
Виступи українців 5 лютого:
8:20 Стрибки з трампліну. Індивідуальні змагання. Звичайний трамплін. (Антон Корчук, Євген Марусяк)
9:45 Лижні гонки. Скіатлон 7,5 км+7,5 км. Жінки (Марина Анцибор, Юлія Кроль, Вікторія Олех, Дарія Рубльова)
11:00 Біатлон. Змішана естафета. 4х6 км (Дмитро Підручний, Артем Прима, Юлія Джима та Валентина Семеренко)
13:10 Санний спорт. Чоловіки. 1-й заїзд (Андрій Мандзій, Антон Дукач)
- 4 лютого українські фігуристи Олександра Назарова і Максим Нікітін зайняли 9 місце у танцях на льоду в командному турнірі Олімпіади-2022.
- 4 лютого у Пекіні пройшла церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор-2022.
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