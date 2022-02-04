Олімпіада-2022: за кого українцям вболівати 5 лютого

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Дмитро Підручний, Артем Прима, Юлія Джима та Валентина Семеренко біжатимуть змішану естафету 24 км. На Антона Корчука та Євгена Марусяка чекають індивідуальні стрибки з трампліну.



Марина Анцибор, Юлія Кроль, Вікторія Олех, Дарія Рубльова виступлять у скіатлоні, Андрій Мандзій і Антон Дукач виконають заїзди у санному спорті.



Сьогодні, 4 лютого, у столиці Китаю відбулась урочиста церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор-2022. У параді учасників змагань на Національному стадіоні взяла участь і збірна України.



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На урочистій церемонії відкриття прапор України несли олімпійський чемпіон 2018 року з фристайлу в лижній акробатиці Олександр Абраменко і срібна призерка юнацьких Олімпійських ігор з фігурного катання у танцях на льоду Олександра Назарова.



Виступи українців 5 лютого:



8:20 Стрибки з трампліну. Індивідуальні змагання. Звичайний трамплін. (Антон Корчук, Євген Марусяк)



9:45 Лижні гонки. Скіатлон 7,5 км+7,5 км. Жінки (Марина Анцибор, Юлія Кроль, Вікторія Олех, Дарія Рубльова)



11:00 Біатлон. Змішана естафета. 4х6 км (Дмитро Підручний, Артем Прима, Юлія Джима та Валентина Семеренко)



13:10 Санний спорт. Чоловіки. 1-й заїзд (Андрій Мандзій, Антон Дукач)





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