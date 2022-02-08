Олімпіада-2022: За кого українцям вболівати у п'ятий день Ігор у Пекіні
У середу, 9 лютого, представники України на зимових Олімпійських іграх у Пекіні змагатимуться у лижному двоборстві, слаломі та санному спорті
Про це повідомляє Еспресо.TV.
9 лютого
4:14 Гірськолижний спорт. Слалом. Жінки. 1-й заїзд: Анастасія Шепіленко
10:00 Лижне двоборство. Індивідуальна першість Гундерсена 10 км і звичайний трамплін: Дмитро Мазурчук
14:20 Санний спорт. Двійки. Чоловіки. 1-а спроба: Ігор Стахів/Андрій Лисецький
- Нагадаємо, 8 лютого в індивідуальній гонці на 20 км на Олімпійських іграх у Пекіні найкращим з українських біатлоністів став Дмитро Підручний, який фінішував 18-м.
- Також у вівторок українка Аннамарі Данча не змогла подолати кваліфікацію у паралельному гігантському слаломі.
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