Олімпіада-2022: За кого українцям вболівати у сьомий день Ігор у Пекіні

Про це повідомляє Еспресо.TV.



11 лютого



05:00 Анастасія Шепіленко: Гірськолижний спорт. Супер-гігант

09:00 Руслан Перехода, Олексій Красовський: Лижні гонки. Класична гонка, 15 км

11:00 Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина: Біатлон. Спринт

13:00 Антон Корчук, Віталій Калініченко, Євген Марусяк: Стрибки з трампліна. Великий трамплін, кваліфікація

13:18 Олег Гандей: Шорт-трек, 500 метрів, третій заїзд

14:20 Владислав Гераскевич: Скелетон, третій заїзд





10 лютого стало відомо, що збірна України не виступить у командних змаганнях фристайлістів з лижної акробатики через позитивні тести на коронавірус одразу в трьох спортсменів.

Олімпійський чемпіон Олександр Абраменко після недопуску збірної України до командних змагань назвав Ігри в Пекіні страшним сном.

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