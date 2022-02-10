Олімпіада-2022: За кого українцям вболівати у сьомий день Ігор у Пекіні
У п'ятницю, 11 лютого, представники України на зимових Олімпійських іграх у Пекіні змагатимуться у біатлоні, стрибках з трампліну, лижних гонках, шорт-треку та скелетоні
Про це повідомляє Еспресо.TV.
11 лютого
05:00 Анастасія Шепіленко: Гірськолижний спорт. Супер-гігант
09:00 Руслан Перехода, Олексій Красовський: Лижні гонки. Класична гонка, 15 км
11:00 Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина: Біатлон. Спринт
13:00 Антон Корчук, Віталій Калініченко, Євген Марусяк: Стрибки з трампліна. Великий трамплін, кваліфікація
13:18 Олег Гандей: Шорт-трек, 500 метрів, третій заїзд
14:20 Владислав Гераскевич: Скелетон, третій заїзд
- 10 лютого стало відомо, що збірна України не виступить у командних змаганнях фристайлістів з лижної акробатики через позитивні тести на коронавірус одразу в трьох спортсменів.
- Олімпійський чемпіон Олександр Абраменко після недопуску збірної України до командних змагань назвав Ігри в Пекіні страшним сном.
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