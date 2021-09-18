Олімпійські медалістки принесли Україні історичне золото чемпіонату світу
Людмила Лузан та Анастасія Четверикова принесли збірній Україні перше в історії золото чемпіонату світу у веслуванні на каное
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На світовій першості в Копенгагені (Данія) українки перемоги на каное-двійці на 500 м. Лузан та Четверикова подолали дистанцію за 1 хв 55.85 сек та випередили збірні Білорусі та Куби, які здобули срібло та бронзу.
Наші веслувальниці стали першими в історії представницями України, які здобули золото на чемпіонаті світу на каное.
Крім того, Людмила Лузан відзначилася у Копенгагені на дистанції 500 м на каное-одиночці. Вона фінішувала другою та поступилася лише Марії Маільярд з Чилі. Бронзу виграла Олена Ноздрьова з Білорусі.
На Олімпіаді-2020 Лузан та Четверикова здобули срібло на дистанції 500 м на каное-двійці. Лузан також виграла бронзу на каное-одиночці на 200 м.
- Нагадаємо, 7 серпня Людмила Лузан та Анастасія Четверикова здобули срібну медаль на дистанції 500 м на каное на Олімпійських іграх у Токіо.
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