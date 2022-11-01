Олімпійський чемпіон Беленюк заявив, що балотуватиметься на посаду президента НОК України
Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк оголосив, що хоче очолити Національний олімпійський комітет України
Про це він заявив у коментарі Суспільному.
За словами Беленюка, заявку на участь у виборах президента НОК він подав 31 жовтня.
"Її прийняли, мені про це відзвітували. Подача заявок мала відбутися до 31 жовтня, отже в НОК повинні знати, хто вже подався. Але це поки не оголошено. НОК став абсолютно непрозорою організацією. І все відбувається підкилимно. Я не знаю, що їм приховувати", - розповів Беленюк.
Він додав, що не знає, хто буде його конкурентом в боротьбі за посаду, однак припустив, що доведеться змагатися із чинним міністром молоді і спорту Вадимом Гутцайтом.
"З приводу конкурентів, я можу лише ретранслювати чутки, які чув. Конкретної інформації від НОК ми не маємо. Кажуть, що одним з конкурентів буде чинний міністр спорту Вадим Гутцайт. Це все, що я знаю", - сказав Беленюк, який виграв золоту медаль Олімпіади у Токіо у 2021 році.
Вибори президента НОК мають відбутися наприкінці 2022 року. З 2005 року Національний олімпійський комітет очолює Сергій Бубка.За інформацією sport.ua він не висуватиме свою кандидатуру на новий чотирирічний термін.
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