Про це він заявив у коментарі Суспільному.

За словами Беленюка, заявку на участь у виборах президента НОК він подав 31 жовтня.

"Її прийняли, мені про це відзвітували. Подача заявок мала відбутися до 31 жовтня, отже в НОК повинні знати, хто вже подався. Але це поки не оголошено. НОК став абсолютно непрозорою організацією. І все відбувається підкилимно. Я не знаю, що їм приховувати", - розповів Беленюк.

Він додав, що не знає, хто буде його конкурентом в боротьбі за посаду, однак припустив, що доведеться змагатися із чинним міністром молоді і спорту Вадимом Гутцайтом.

"З приводу конкурентів, я можу лише ретранслювати чутки, які чув. Конкретної інформації від НОК ми не маємо. Кажуть, що одним з конкурентів буде чинний міністр спорту Вадим Гутцайт. Це все, що я знаю", - сказав Беленюк, який виграв золоту медаль Олімпіади у Токіо у 2021 році.

Вибори президента НОК мають відбутися наприкінці 2022 року. З 2005 року Національний олімпійський комітет очолює Сергій Бубка.За інформацією sport.ua він не висуватиме свою кандидатуру на новий чотирирічний термін.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb