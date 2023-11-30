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Рецепт класичного салату Олів'є до святкового столу

30 листопада, 2023 четвер
12:34
рецепти салат олів'є

Салат Олів'є займає перше місце практично у кожної господині на святковому столі. Цей салат дуже простий, його не забудеш, він готується легко та просто. Такий салат буде бажаним як на кожен день, так і до святкового столу

рецепт приготування салату Олів’є

Інгредієнти для салату Олів’є:

  • картопля відварена (у мундирі) - 400 г
  • морква відварена (у мундирі) – 150 г
  • яйця варені – 6 шт.
  • огірки солоні – 300 г
  • ковбаса варена - 300 г
  • майонез – 300 мл
  • горошок зелений консервований - 1 банка
  • цибуля зелена - 1 пучка
  • сіль (за бажанням) - за смаком
  • перець мелений (за бажанням) - за смаком.

Рецепт приготування салату Олів’є:

  • картоплю відварити в шкірці, остудити, очистити, нарізати дрібним кубиком
  • відварити моркву, остудити, очистити, нарізати дрібними кубиками
  • яйця відварити круто, остудити, очистити, нарізати кубиками
  • огірки очистити від шкірки, нарізати дрібними кубиками
  • зелену цибулю подрібнити
  • нарізати кубиками ковбасу
  • у мисці змішати нарізані овочі, зелений горошок та майонез
  • спробувати салат Олів'є з ковбасою на сіль і досолити за потребм до смаку.

Смачного!

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