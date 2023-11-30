Зеленський заявив, що повернути Донбас ментально буде складніше, ніж Крим
Інфографіка
Рецепт класичного салату Олів'є до святкового столу
Салат Олів'є займає перше місце практично у кожної господині на святковому столі. Цей салат дуже простий, його не забудеш, він готується легко та просто. Такий салат буде бажаним як на кожен день, так і до святкового столу
Інгредієнти для салату Олів’є:
- картопля відварена (у мундирі) - 400 г
- морква відварена (у мундирі) – 150 г
- яйця варені – 6 шт.
- огірки солоні – 300 г
- ковбаса варена - 300 г
- майонез – 300 мл
- горошок зелений консервований - 1 банка
- цибуля зелена - 1 пучка
- сіль (за бажанням) - за смаком
- перець мелений (за бажанням) - за смаком.
Рецепт приготування салату Олів’є:
- картоплю відварити в шкірці, остудити, очистити, нарізати дрібним кубиком
- відварити моркву, остудити, очистити, нарізати дрібними кубиками
- яйця відварити круто, остудити, очистити, нарізати кубиками
- огірки очистити від шкірки, нарізати дрібними кубиками
- зелену цибулю подрібнити
- нарізати кубиками ковбасу
- у мисці змішати нарізані овочі, зелений горошок та майонез
- спробувати салат Олів'є з ковбасою на сіль і досолити за потребм до смаку.
Смачного!
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
-2°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.07 Купівля 37.07Продаж 37.63
- EUR Купівля 40.26Продаж 41.19
- Актуальне
- Важливе
2023, четвер
30 листопада
13:02
Оновлено
ЗМІ пишуть про роботу ГУР: у Криму на всіх каналах IPTV запустили звернення Зеленського
12:10
Ексклюзив
Перспектива оточення росіян та рух до Криму: генерал Маломуж про дії ЗСУ на лівобережжі Херсонщини
12:05
Огляд
Блокування польського кордону свідчить про напругу у темі інтеграції України до ЄС, а події на фінсько-російському кордоні можуть бути лише початком. Акценти світових ЗМІ 30 листопада
11:55
Україна залучила в роботу додаткові енергоблоки: ситуація в енергосистемі станом на 30 листопада
11:45
Сприяє експорту російського газу: бельгійська газова компанія потрапила до переліку спонсорів війни
11:37
Інфографіка
Криза на польсько-українському кордоні - подарунок для Росії? Експерт: Я не вірю у збіги обставин
11:17
У РФ повідомили, що Болгарія не пустила літак Лаврова, який летів на зустріч ОБСЄ, через Захарову на борту
10:54
Оновлено
РФ уночі вдарила по Донеччині 6 ракетами С-300: під завалами знайшли загиблого, щонайменше 10 постраждалих
10:50
Google запускає програму семінарів із кібербезпеки у Європі, зокрема й для студентів з України
10:30
Ексклюзив
"У росіян немає такої єдності": військовослужбовець ЗСУ Ієвлєв оцінив можливості протистояння з РФ у дронах
10:15
Свята сьогодні: День Апостола Андрія Первозванного та День радіотехнічних військ Повітряних сил ЗСУ
08:58
У Криму окупанти зранку обшукують будинок глави мусульманської релігійної громади "Алушта" Абдула Гафарова
08:00
Інфографіка
Артсистема, 13 танків, 28 бронемашин та 1180 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україні