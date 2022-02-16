Онлайн-дискусія КБФ. Росія проти Заходу й України: що далі?
Київський Безпековий Форум проводить онлайн дискусію "Росія проти Заходу й України: що далі?" за участю всесвітньо відомих дипломатів, політиків та експертів
Київський Безпековий Форум проводить онлайн дискусію "Росія проти Заходу й України: що далі?" за участю всесвітньо відомих дипломатів, політиків та експертів.
- Які головні висновки слід зробити Заходу та Україні з чергової хвилі агресії Росії?
- Наскільки ефективно Захід допоміг захистити Україну від можливого російського вторгнення?
- Як зберегти і посилити солідарність Заходу та України в нових умовах?
- Як Україні уникнути ролі "сірої зони" між Росією та Заходом й стати повноправною частиною євроатлантичної колективної системи безпеки?
- Що очікувати далі? Які найбільш ймовірні сценарії після гострої фази кризи, організованої Росією?
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