Онлайн-дискусія КБФ. Росія проти Заходу й України: що далі?

Київський Безпековий Форум проводить онлайн дискусію "Росія проти Заходу й України: що далі?" за участю всесвітньо відомих дипломатів, політиків та експертів.



- Які головні висновки слід зробити Заходу та Україні з чергової хвилі агресії Росії?

- Наскільки ефективно Захід допоміг захистити Україну від можливого російського вторгнення?

- Як зберегти і посилити солідарність Заходу та України в нових умовах?

- Як Україні уникнути ролі "сірої зони" між Росією та Заходом й стати повноправною частиною євроатлантичної колективної системи безпеки?

- Що очікувати далі? Які найбільш ймовірні сценарії після гострої фази кризи, організованої Росією?

