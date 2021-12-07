Онлайн-дискусія КБФ. Розмова Байдена з Путіним: результати та висновки
7 грудня 2021 року відбудеться онлайн-дискусія Київського Безпекового Форуму та Атлантичної Ради (Вашингтон), присвячена підсумкам телефонної розмови Президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена з Владіміром Путіним
Результати переговорів Білого Дому і Кремля, наслідки для безпеки Європи і нашого регіону, подальші дії для посилення міжнародного тиску на російського агресора – для обговорення цих тем Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», разом із Атлантичною Радою, провідним аналітичним центром Сполучених Штатів, проводять спільне спеціальне обговорення за участю провідних знавців.
Ця розмова буде оперативною реакцією на чергову подію в рамках перемовин між Сполученими Штатами, ключовими західними столицями, Україною, а також Росією.
Учасники онлайн-події:
- Арсеній Яценюк, Голова Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр у 2014-16 роках;
- Генерал Філіп Брідлав, Верховний Головнокомандувач Об’єднаних Сил НАТО в Європі у 2013-16 роках;
- Александр Вершбоу, Заступник Генерального секретаря НАТО у 2012-16 роках;
- Джон Гербст, Посол США в Україні в 2003-06 роках;
- Стівен Пайфер, Посол США в Україні в 1998-2000 роках;
- Ян Бжезінський, Заступник помічника Міністра оборони США у 2001-05 роках;
- Мелінда Гарінг, Заступниця Директора Центру Євразії Атлантичної Ради;
- Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму.
Дивіться трансляцію 7 грудня о 21:00 за Київським часом за посиланнями:
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