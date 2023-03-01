Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Онлайн-референдум про незалежність пʼяти регіонів Росії є дуже важливим заходом. Оскільки, коли ми розмовляємо з нашими партнерами та представниками регіонів РФ, то існувала така думка, що в Росії немає підтримки суверенітету та незалежності регіонів. Цей онлайн-рефендум і мав показати чи дійсно такі настрої панують в Росії", - пояснив Дунда.

Народний депутат наголосив, що результати онлайн-референдуму є доказом для Заходу, що у РФ можуть початись процеси децентралізації

"Онлайн-референдум про незалежність пʼяти регіонів Росії показав, що у РФ відбуваються незворотні процеси децентралізації та набуття суверенітету окремих територій. Щось подібне відбувалось під час розпаду. Відповідно до результатів ми вже можемо працювати з громадянським суспільством РФ. Однак, що більш важливіше, з цими результатами ми можемо працювати з нашими партнерами. Оскільки на Заході досі вважають, що в Росії не існують настрої щодо незалежності окремих регіонів", - додав він.

