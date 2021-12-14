Оновлення iOS від Apple: власники iPhone зможуть призначати спадкоємців своїх цифрових даних

Про це повідомляє пресслужба Apple.



За допомогою програми "Цифрова спадщина" (Digital Legacy) власники iPhone та iPad зможуть призначити цифрових спадкоємців, які отримають доступ до облікового запису iCloud у випадку їхньої смерті.



Крім цього, після оновлення з’явилася функція, що показує, які деталі в iPhone замінили і чи використовували для цього оригінальні запчастини Apple. Функція стане доступною в "Налаштуваннях" у розділі про пристрій, якщо користувач замінить запчастини.



Також компанія оновила звіти про конфіденційність. У "Налаштуваннях" можна побачити, як часто програми отримували доступ до геопозиції, фотографій, мікрофону, камери та контактів за останні сім днів.

Нагадаємо, 17 листопада Apple оголосила про запуск "Сервісу самостійного ремонту", який дозволить споживачам техніки ремонтувати власні гаджети. Спершу в продажі з'являться запчастини для iPhone 12 та iPhone 13, а пізніше - для комп'ютерів Mac з чипами M1.

19 листопада стало відомо, що американська компанія Apple хоче випустити безпілотний автомобіль до 2025 року.